Rinnovo Maignan, conferme sul futuro del portiere: doppia offerta dall’estero, prolungamento sempre più difficile

Rinnovo Maignan, Jacobone gela i tifosi sul prolungamento del francese: tra orgoglio ferito, offerte dall’estero e nodi economici, la firma è sempre più lontana



Nonostante il clima di festa per la vittoria nel derby, arrivano notizie poco rassicuranti sul fronte mercato e in particolare sulla questione più spinosa in casa Milan: il futuro di Mike Maignan. A lanciare l’allarme è Alessandro Jacobone, che attraverso i suoi canali ha dipinto un quadro decisamente complesso, raffreddando gli entusiasmi dei tifosi. Nonostante il grande lavoro psicologico e tecnico che Massimiliano Allegri sta svolgendo sul portiere e la volontà dichiarata della dirigenza di trattare, le speranze di vedere una fumata bianca a breve termine sono, ad oggi, definite basse.

Rinnovo Maignan, c’è il Bayern Monaco sul francese

Il nodo cruciale risiede in un cambio di strategia da parte della società che ha indispettito l’estremo difensore. Dopo aver raggiunto un’intesa di massima sulla base di 5,2 milioni di euro più bonus, sono seguiti ben tre mesi di silenzio assoluto. In questo lasso di tempo, la dirigenza, influenzata forse dalle critiche superficiali di chi definiva il giocatore “finito” dopo la difficile stagione passata, ha tentato di rivedere gli accordi al ribasso. Una mossa che ha ferito l’orgoglio del francese, abituato a dinamiche diverse in cui i club sostenevano i propri campioni anche dopo gli infortuni, e che ora si è impuntato sulla sua posizione in questa delicata partita a scacchi.

A complicare ulteriormente lo scenario c’è il forte interessamento delle big europee, pronte ad approfittare di questa frattura. Se il Chelsea aveva già sondato il terreno in estate, ora la minaccia più concreta arriva dalla Germania: il Bayern Monaco sarebbe infatti pronto a mettere sul piatto un ingaggio monstre da 7 milioni di euro. Di fronte a queste cifre e con un rapporto personale da ricucire, il compito di Igli Tare si preannuncia arduo. Allegri continua a ribadire la centralità e la leadership di Maignan nel progetto, ma l’aspetto economico e la gestione umana dei mesi scorsi potrebbero pesare in maniera decisiva sull’esito della trattativa.