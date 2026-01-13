Rinnovo Maignan, commissioni elevate da risolvere: il punto sulla trattativa di Matteo Moretto

Rinnovo Maignan, dialogo aperto e nodo commissioni: la trattativa prosegue senza rotture ma resta da sciogliere un dettaglio economico

Il rinnovo di Mike Maignan continua a essere uno dei dossier più delicati sul tavolo del Milan. Il club rossonero, impegnato a blindare i propri leader tecnici, è al lavoro da settimane per prolungare l’accordo con il portiere francese, classe 1995, considerato uno dei migliori interpreti del ruolo a livello europeo per rendimento, leadership e affidabilità tra i pali. La volontà delle parti di proseguire insieme non è in discussione, ma la trattativa non è ancora arrivata alla definitiva fumata bianca.

A fare chiarezza sul momento del negoziato è stato Matteo Moretto, che ha posto l’accento su un aspetto spesso decisivo nei rinnovi di alto profilo: le commissioni. Un dettaglio tutt’altro che marginale, che può incidere in modo significativo sull’economia complessiva dell’operazione.

Secondo quanto riportato dal giornalista, la richiesta legata alle commissioni sarebbe importante e rappresenterebbe l’ultimo vero ostacolo da superare prima di chiudere l’accordo. Mike Maignan resta centrale nel progetto tecnico dei rossoneri, che lo considerano un punto fermo anche per il futuro, ma il club vuole mantenere equilibrio tra sostenibilità finanziaria e competitività.

In casa Milan prevale comunque la calma. La dirigenza continua a dialogare con l’entourage del portiere francese, convinta di poter trovare una soluzione condivisa. Il rinnovo di Maignan è considerato strategico non solo dal punto di vista tecnico, ma anche simbolico: trattenere uno dei leader dello spogliatoio significherebbe dare continuità a un progetto che punta a rimanere competitivo ai massimi livelli, in Italia e in Europa.

Le prossime settimane saranno decisive per capire se il nodo commissioni potrà essere sciolto e portare così alla firma tanto attesa. Al momento, nessuna rottura, ma un confronto ancora aperto su un aspetto economico che pesa e che il club non intende sottovalutare.

LE PAROLE DI MORETTO – «Rinnovo Maignan: per le commissioni a me parlano di una richiesta importante. La parte commissioni non è da sottovalutare, non voglio assolutamente lanciare allarmismi, stiamo facendo cronaca. Manca ancora questo dettaglio, che non è di poco conto, va risolto».

