Rinnovo Maignan, sono stati tre i fattori che hanno condotto all’affare: Allegri, Filippi e…

Rinnovo Maignan, il portiere francese blinda la porta rossonera con un rinnovo faraonico e il supporto decisivo del nuovo staff tecnico

La fumata bianca è finalmente arrivata: Mike Maignan e il Milan proseguiranno il loro cammino insieme. Dopo mesi di trattative intense e momenti di incertezza, il portiere francese ha deciso di legarsi al club di Via Aldo Rossi fino al 2031. Un accordo a lungo termine che spegne le sirene di mercato e assicura ai rossoneri uno dei pilastri fondamentali della squadra. La società ha deciso di premiare il capitano con un adeguamento contrattuale imponente: l’ingaggio passerà dai 3,2 milioni attuali a 5 milioni di euro più bonus, portandolo allo stesso livello salariale di Rafael Leao.

Un ruolo chiave in questa delicata operazione di diplomazia e sport è stato giocato da Massimiliano Allegri. L’allenatore rossonero ha saputo toccare le corde giuste, lavorando sulla psicologia del giocatore e ricostruendo un rapporto di fiducia che sembrava essersi incrinato. Accanto a lui, il lavoro quotidiano di Claudio Filippi, preparatore dei portieri arrivato proprio con lo staff di Allegri, è stato fondamentale per restituire a Maignan gli stimoli necessari sul campo. «Il feeling ritrovato è stato il segreto della svolta», commentano gli addetti ai lavori, sottolineando come l’alchimia tecnica sia tornata ai massimi livelli.

Rinnovo Maignan, il ruolo di Rabiot e Gabbia nel convincere il portiere

Oltre agli aspetti economici e tecnici, è stata la forza del gruppo a fare la differenza. Nelle ultime settimane, lo spogliatoio si è stretto attorno al suo numero uno per fargli sentire tutta la stima dei compagni. In particolare, il pressing di Matteo Gabbia e del connazionale Adrien Rabiot è risultato decisivo. Maignan, che in alcuni momenti era apparso isolato, ha ritrovato il sorriso grazie alla vicinanza dei leader della squadra, convincendosi che il progetto Milan sia ancora il migliore per il suo futuro. Ora mancano solo le firme burocratiche per rendere ufficiale un rinnovo che profuma di leadership e ambizione.

