Calciomercato
Rinnovo Maignan, la settimana prossima la firma sul contratto! E spunta il clamoroso retroscena sul top club di Serie A
Rinnovo Maignan, il portiere francese apporrà la firma sul prolungamento fino al 2031 la prossima settimana. Il retroscena sulla Juve
Il legame tra Mike Maignan e il Milan è destinato a diventare leggenda. Come confermato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, l’accordo per il rinnovo del portiere francese fino al 2031 è ormai blindato. Un’operazione mastodontica che non solo mette fine a mesi di speculazioni, ma rivela anche un retroscena clamoroso: il tentativo di inserimento della Juventus.
Rinnovo Maignan, il retroscena: «La Juventus ci ha provato seriamente»
Dietro la firma imminente si nasconde un duello di mercato vissuto nell’ombra durante gli ultimi mesi del 2025:
- I contatti bianconeri: Secondo la ricostruzione di Moretto, tra novembre e dicembre la Juventus ha avuto contatti fitti e diretti con l’entourage di Maignan. I bianconeri erano pronti a offrire un contratto importantissimo per strappare il “Magic Eagle” ai rossoneri, approfittando della situazione di stallo contrattuale dell’epoca.
- La scelta di Mike: Nonostante la corte serrata della Vecchia Signora e l’interesse del Bayern Monaco, la volontà del portiere è stata determinante. Maignan ha scelto di restare il leader del progetto di Massimiliano Allegri, rifiutando ogni altra destinazione per giurare fedeltà eterna al Diavolo.
Cifre e dettagli del nuovo accordo
Il rinnovo non è solo simbolico, ma porta Maignan nell’Olimpo dei più pagati della Serie A:
- Stipendio da Top Player: L’ingaggio salirà a circa 5 milioni di euro netti a stagione più bonus (per un totale che può sfiorare i 7 milioni), pareggiando di fatto lo stipendio di Rafael Leão.
- Risolto il nodo commissioni: Uno degli ultimi ostacoli riguardava le commissioni per gli agenti, ma nelle ultime ore anche questo dettaglio è stato risolto con la piena soddisfazione delle parti.
- Data di scadenza: La nuova scadenza sarà il 30 giugno 2031. Si discute solo se inserire un’opzione per l’ultimo anno o procedere con una firma secca, ma la sostanza non cambia: Mike sarà rossonero per i prossimi cinque anni e oltre.