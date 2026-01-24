Rinnovo Maignan, la settimana prossima la firma sul contratto! E spunta il clamoroso retroscena sul top club di Serie A

Rinnovo Maignan, il portiere francese apporrà la firma sul prolungamento fino al 2031 la prossima settimana. Il retroscena sulla Juve

Il legame tra Mike Maignan e il Milan è destinato a diventare leggenda. Come confermato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, l’accordo per il rinnovo del portiere francese fino al 2031 è ormai blindato. Un’operazione mastodontica che non solo mette fine a mesi di speculazioni, ma rivela anche un retroscena clamoroso: il tentativo di inserimento della Juventus.

Rinnovo Maignan, il retroscena: «La Juventus ci ha provato seriamente»

Dietro la firma imminente si nasconde un duello di mercato vissuto nell’ombra durante gli ultimi mesi del 2025:

I contatti bianconeri: Secondo la ricostruzione di Moretto, tra novembre e dicembre la Juventus ha avuto contatti fitti e diretti con l’entourage di Maignan. I bianconeri erano pronti a offrire un contratto importantissimo per strappare il “Magic Eagle” ai rossoneri, approfittando della situazione di stallo contrattuale dell’epoca.

Cifre e dettagli del nuovo accordo

Il rinnovo non è solo simbolico, ma porta Maignan nell’Olimpo dei più pagati della Serie A: