Rinnovo Ibrahimovic: ancora nessuna risposta all’offerta del Milan

Il Milan attende speranzoso la risposta di Zlatan Ibrahimovic all’offerta avanzata nelle scorse settimane dal club rossonero

Rinnovo Ibrahimovic, il centravanti svedese non ha ancora dato una risposta all’offerta di prolungamento contrattuale avanzata dal Milan: stipendio a 5 milioni di euro con l’aggiunta di un milione relativo al raggiungimento di traguardi individuali e di squadra.

Ibrahimovic è attualmente in vacanza sul proprio lussuosissimo yacht in compagnia della famiglia, il Milan attende una risposta ma l’acquisto (che verrà ufficializzato oggi) del giovane talento dell’Hammarby è una prova dell’ottimismo che filtra in via Aldo Rossi.