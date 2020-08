Emil Roback è a Milano: Ibra lo definisce “il nuovo Henry”

Emil Roback, 17enne svedese dell’Hammarby, è arrivato a Milano per firmare il proprio contratto con i rossoneri: ecco il costo

Come riportato dai colleghi di Sportitalia, Emil Roback è stato avvistato nella giornata di oggi a Milano. Il classe 2003 arriva al Milan dall’Hammarby per una cifra intorno al milione e mezzo di euro. Un’operazione in prospettiva che andrà però a rinforzare sin da subito la Primavera rossonera e, al contempo, anche le trattative per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, suo principale sponsor.

È stato proprio il centravanti svedese a consigliare nei mesi scorsi il giovane talento dell’Hammarby, squadra di cui Ibra possiede il 50%, alla dirigenza rossonera paragonandolo a Thierry Henry. Emil Roback nella giornata di domani effettuerà le visite mediche con il club rossonero per poi firmare il contratto che lo legherà al Milan per i prossimi 5 anni.