Rinnovo Maignan, scenari stravolti! Cosa cambia con l’abolizione del Decreto Crescita: le ultimissime sul portiere

L’abolizione del Decreto Crescita impatterà anche sulle strategie del calciomercato Milan. Non solo per quanto riguarda i trasferimenti ma anche sui rinnovi dei giocatori già in rosa.

Come riportato da Tuttosport, si andrà a complicare per motivi prettamente fiscali la trattativa per il rinnovo di Maignan, sebbene il club proverà a fare di tutto per trovare un accordo per prolungare il contratto del portiere.