Rigore Nkunku, Leao chiede spiegazioni ad Allegri: interviene anche Maignan. La ricostruzione

Rigore Nkunku, è stato Allegri a scegliere il tiratore, Rafael Leao che aveva già la palla in mano ha chiesto spiegazioni al mister

Il Milan ha chiuso il primo tempo contro il Como trovando la rete del pareggio su calcio di rigore. Penalty conquistato da Adrien Rabiot che dopo aver spostato palla è stato urtato da Kempf, autore del gol del vantaggio.

Proprio il tiro dal dischetto ha generato un dibattito in casa rossonera su chi dovesse tirarlo. Rafael Leao, mentre il direttore di gara attendeva il check del Var, aveva il pallone in mano, ma dalla panchina, precisamente proprio da mister Massimiliano Allegri è arrivata l’indicazione: deve tirare Nkunku!

A questo punto il numero 10 avrebbe chiesto spiegazione al mister che lo ha rassicurato dicendo di star tranquillo “Calma Rafa, ho deciso io”, queste le parole. Anche Mike Maignan da capitano si è avvicinato al compagno per tranquillizzarlo. Nessun clima teso ma una semplice richiesta di spiegazioni sottolinea Marco Russo, bordocampista di DAZN.