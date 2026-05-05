Rientro Modric, il croato è già a Milanello: missione Cagliari per l’ultima a San Siro

Rientro Modric, il fuoriclasse rossonero accelera i tempi dopo l’operazione allo zigomo: vuole esserci per il gran finale

La notizia che tutto l’ambiente rossonero aspettava è finalmente arrivata: il rientro di Modric non è più solo una speranza, ma un obiettivo concreto. Questa mattina, puntuale alle ore 10.00, Luka Modric ha varcato i cancelli di Milanello per la prima volta dopo l’intervento chirurgico necessario per ridurre la frattura allo zigomo rimediata nelle scorse settimane.

Nonostante la gravità del colpo subito e la delicatezza del post-operatorio, il croato ha dimostrato ancora una volta l’attaccamento viscerale ai colori rossoneri. In una stagione dove ha letteralmente dato l’anima in ogni partita, il numero 10 non ha alcuna intenzione di chiudere l’anno in infermeria. Il piano per il rientro è già tracciato: il centrocampista inizierà un percorso di lavoro personalizzato per provare a tornare a disposizione di Massimiliano Allegri per l’ultima giornata di campionato contro il Cagliari.

L’obiettivo è quello di scendere in campo a San Siro davanti ai propri tifosi, magari indossando una maschera protettiva, per celebrare il traguardo stagionale. La sua presenza a Milanello oggi ha dato una scossa di adrenalina a tutto il gruppo, confermando che il leader carismatico del Milan è pronto all’ultimo sforzo per onorare la maglia fino al 90° dell’ultima sfida.