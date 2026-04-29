Infortunio Modric, ecco il programma di recupero del campione croato. Intanto rimane a Milanello

Infortunio Modric, il centrocampista croato si prepara al recupero in vista del Mondiale. Intanto resta a Milanello

È un finale amaro quello che il destino ha riservato alla stagione di Luka Modric. Il fuoriclasse croato, protagonista di un’annata «esaltante e formativa» sotto la guida di Massimiliano Allegri, è stato costretto ad alzare bandiera bianca proprio sul prato di San Siro. Lo scontro fortuito con Manuel Locatelli durante l’ultimo Milan-Juventus ha causato al numero dieci la «frattura dello zigomo», un infortunio che gli impedirà di scendere in campo per le ultime quattro giornate di campionato. Si chiude così, con un pizzico di malinconia, la sua prima esperienza in rossonero, nella speranza di tutti i tifosi che non sia l’ultima.

Nonostante l’impossibilità di giocare, Modric ha deciso di non allontanarsi dalla squadra nel momento cruciale della corsa verso l’obiettivo Champions League. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il campione croato rimarrà a Milano, sia per stare vicino ai figli che studiano in città, sia per evitare faticosi spostamenti che potrebbero rallentare la guarigione. Già dalla prossima settimana il Pallone d’Oro sarà presente a Milanello per iniziare il percorso di recupero personalizzato, dimostrando ancora una volta la sua grande professionalità e l’attaccamento ai colori del Diavolo.

Infortunio Modric, obiettivo Mondiale: il piano di recupero di Luka

Il lavoro fisioterapico e atletico di Modric avrà un traguardo ben preciso: il Mondiale nordamericano (Stati Uniti, Canada e Messico) con la sua Croazia. Il centrocampista lavorerà intensamente nel centro sportivo rossonero almeno fino al 23-24 maggio, cercando di ritrovare la condizione fisica ottimale prima di rispondere alla chiamata della sua nazionale. Successivamente, insieme agli altri compagni impegnati nella rassegna iridata, potrà valutare se proseguire il lavoro a Carnago per qualche giorno ulteriore o aggregarsi direttamente ai compagni di selezione.

Il Milan dovrà dunque fare a meno del suo faro in questo sprint finale, ma la presenza costante di Modric negli spogliatoi e sul campo d’allenamento sarà uno stimolo fondamentale per il gruppo di Allegri. La sua saggezza tattica e il suo carisma resteranno a disposizione della squadra, seppur fuori dal rettangolo verde, per centrare quel piazzamento europeo che la sua classe ha contribuito a rendere possibile.