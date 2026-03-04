Ricci a SportMediaset: «Il nostro obiettivo ce lo siamo detti a luglio. Con Allegri ci divertiamo. Lo Scudetto? Si vive di sogni…»

Ricci, centrocampista rossonero, ha parlato ai microfoni di SportMediaset a pochi giorni dal tanto atteso derby tra Milan e Inter

A pochi giorni dal fischio d’inizio del Derby della Madonnina, l’ambiente rossonero freme. Ai microfoni di SportMediaset, il centrocampista del Milan classe 2001, Samuele Ricci, ha analizzato il momento della squadra e l’importanza della sfida di domenica sera a San Siro. Ecco, di seguito, tutte le sue parole.

Sull’obiettivo da raggiungere: «Sicuramente pensiamo al nostro obiettivo, riportare il Milan in Champions. Ce lo siamo detti a luglio. Per adesso siamo a buon punto anche se abbiamo perso punti che potevamo anche non perdere altrimenti ne avevamo di più. Abbiamo un buon vantaggio sulle inseguitrici ma non è ancora finita, mancano ancora tante partite e ci sono in palio ancora tanti punti».

Sul sogno Scudetto: «Si vive di sogni e il sogno c’è ma pensiamo alla partita, è pur sempre un derby. Va approcciato in maniera perfetta: contro di loro serve la partita».

Sul tentativo di Allegri di farlo diventare una vera mezzala: «Non so se sta facendo questo tentativo. Penso che ora mi veda come mezzala, mediano adesso c’è Modric, comunque sia è uguale. A me interessa dare il mio contributo alla squadra e giocare».

Sul rapporto con Allegri: «Abbiamo lo stesso senso dell’umorismo, di scherzare, la battuta sempre pronta perché ci sono anche toscani nello staff. Uno staff eccellente, ci divertiamo un sacco ma quando c’è da pensare alla partita si pensa alla partita, ovviamente».

Sul Derby in famiglia con la tua compagna (conduttrice di DAZN, Eleonora Incardona.ndr) che tifa Inter: «Non so se in passato tifava Inter. Se l’ho convertita? Per adesso è dalla mia parte».