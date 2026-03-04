Milan Inter, provino per testare le condizioni di Bartesaghi. Sul ballottaggio con Estupinan…

Milan Inter, Bartesaghi sarà del derby? Un provino testerà le sue condizioni. Intanto aumentano le chance di Estupinan…

Il conto alla rovescia per il Derby della Madonnina è ufficialmente iniziato e Massimiliano Allegri non vuole lasciare nulla al caso. Nella giornata di oggi, il tecnico rossonero ha imposto una doppia seduta di allenamento a Milanello per mantenere altissima la concentrazione in vista della sfida di domenica sera a San Siro. L’obiettivo è chiaro: accorciare i dieci punti di distacco dall’Inter di Cristian Chivu, nonostante un’infermeria che continua a complicare i piani tattici dello staff milanista.

Le notizie più critiche arrivano dal reparto arretrato. Oltre alle assenze già note di Gimenez e Loftus-Cheek, Allegri dovrà fare a meno di Matteo Gabbia, finito sotto i ferri proprio ieri: «Non ci sarà nemmeno Matteo Gabbia, operato ieri per un’ernia inguinale che lo terrà ai margini del campo per almeno un mese». Un’assenza pesante che costringerà l’allenatore a ridisegnare la difesa, probabilmente confermando De Winter accanto a Tomori e Pavlović.

Milan Inter, il provino decisivo per Bartesaghi

Resta ancora un’incognita legata alla corsia laterale, dove si monitorano con ansia le condizioni di Davide Bartesaghi. Il giovane talento, fermatosi a Cremona per un problema muscolare, ha ricevuto notizie confortanti dagli esami strumentali che hanno escluso lesioni gravi. Tuttavia, la sua presenza dal primo minuto rimane un rebus che verrà sciolto solo nelle prossime 48 ore attraverso test specifici sul campo.

Secondo quanto riportato dall’inviato di Sky Sport Peppe Di Stefano, il Milan ha già pronto il “piano B” di caratura internazionale: «Domani e dopodomani è previsto un test per saggiare la condizione di Bartesaghi. Al momento comunque è Pervis Estupiñán a occupare la casella di papabile titolare». Con un’Inter che recupera Bonny e schiera i titolarissimi, il duello sulle fasce tra Estupiñán e Dumfries si preannuncia come una delle chiavi tattiche fondamentali della stracittadina.