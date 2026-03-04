Allenamento Milan, le ultime sulle condizioni di Bartesaghi. Si rivede anche Gimenez, mentre Loftus-Cheek…

Allenamento Milan, arrivano novità sulle condizioni di Bartesaghi. Intanto a Milanello si rivede anche Gimenez…

Il Milan di Massimiliano Allegri prosegue a ritmi serrati la preparazione per il Derby della Madonnina, in programma domenica 8 marzo. Come riportato dall’inviato di Sky Sport Peppe Di Stefano, l’attenzione dello staff tecnico è rivolta principalmente alle condizioni di Davide Bartesaghi. Il giovane terzino rossonero sosterrà dei test decisivi tra domani e dopodomani per capire se potrà scendere in campo contro i nerazzurri di Cristian Chivu. Tuttavia, la linea del tecnico livornese è improntata alla massima prudenza.

Per quanto riguarda il resto dello scacchiere tattico, la formazione sembra ormai delineata. In difesa, vista l’assenza dell’infortunato Gabbia, spazio ancora a Toni De Winter, che comporrà il terzetto arretrato insieme ai confermatissimi Pavlović e Tomori. A centrocampo, invece, si rivedrà dal primo minuto la sostanza di Fofana, pronto a fare diga in mediana al fianco della qualità di Modrić e del dinamismo di Rabiot.

Allenamento Milan, infermeria e gerarchie in attacco

Le scelte offensive appaiono altrettanto chiare: la coppia composta da Pulisic e Rafael Leão partirà titolare, con Nkunku e Füllkrug che al momento sembrano destinati alla panchina. Nel frattempo, arrivano aggiornamenti importanti dall’infermeria di Milanello. Si è rivisto Gimenez in palestra, dove ha iniziato l’iter riabilitativo e il percorso di riatletizzazione: «Il messicano ha iniziato l’iter riabilitativo e il percorso di riatletizzazione. Era presente a Milanello anche Ruben Loftus-Cheek».

Proprio per il centrocampista inglese, il percorso di rientro si preannuncia più lungo. Loftus-Cheek ha infatti iniziato ufficialmente la riabilitazione, ma lo staff medico stima che il suo ritorno in campo avverrà tra circa sette settimane. Una perdita pesante per Allegri in questo finale di stagione, ma il gruppo sembra pronto a sopperire all’assenza puntando sulla solidità dei titolari scelti per la sfida di San Siro.