Ricci Milan: affare fatto al 99.9%? Le ultime sul trasferimento che Infiammerà il calciomercato rossonero

Ricci Milan, l’affare col Torino è praticamente chiuso: prossima settimana scambio di documenti e visite mediche

Il calciomercato Milan è a un passo da un colpo importante nel calciomercato estivo. Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato Matteo Moretto, l’acquisto di Samuele Ricci dal Torino è da considerarsi un affare praticamente concluso, con una percentuale di riuscita che lo stesso Moretto stima in un impressionante 99.9%. Una notizia che ha già scatenato l’entusiasmo tra i tifosi rossoneri e che promette di infiammare ulteriormente la già vivace sessione di trasferimenti.

Le parole di Moretto sono inequivocabili: “Samuele Ricci al Milan lo considero un affare quasi fatto, un affare fatto al 99,9%. Perché ci sono gli accordi su tutto, sia con il calciatore sia con il Torino, 25 milioni di euro bonus compresi.” Questo significa che le trattative tra le due società e l’entourage del calciatore si sono evolute positivamente, raggiungendo un’intesa che copre ogni aspetto del trasferimento. Il centrocampista classe 2001, da tempo nel mirino di diverse big italiane, sembra dunque destinato a vestire la maglia rossonera, aggiungendo qualità e dinamismo al reparto mediano del Milan.

L’accordo economico, fissato a 25 milioni di euro con bonus inclusi, riflette l’alta considerazione che il Milan ha per le abilità e il potenziale di Ricci. Il giocatore, che si è distinto per la sua visione di gioco, la capacità di recuperare palloni e la precisione nei passaggi, è considerato un investimento strategico per il futuro del centrocampo milanista. La sua giovane età, unita a un’esperienza già significativa in Serie A, lo rende un profilo ideale per il progetto tecnico della squadra, che punta a combinare giocatori esperti con talenti emergenti.

Il fatto che gli accordi siano già stati raggiunti sia con il Torino che con il calciatore stesso è un segnale estremamente forte. Spesso, le trattative si complicano proprio nelle fasi finali, ma in questo caso, sembra che ogni tassello si sia incastrato alla perfezione. La volontà del giocatore di trasferirsi a Milano e la disponibilità del Torino a cederlo, a fronte di un’offerta ritenuta congrua, hanno facilitato l’intero processo.

Ora l’attesa è tutta per la formalizzazione dell’operazione. Moretto stesso si aspetta che “nei prossimi giorni i club passino ai contratti“. Questo significa che la fase successiva riguarderà la stesura e la firma dei documenti ufficiali, un passaggio burocratico ma fondamentale che sancirà definitivamente il trasferimento di Samuele Ricci al Milan. Una volta messe nero su bianco tutte le clausole, Ricci potrà unirsi ai suoi nuovi compagni, pronto a mettere le sue qualità al servizio della squadra e a contribuire agli obiettivi del Milan nella prossima stagione.

L’arrivo di Ricci rafforzerebbe ulteriormente il centrocampo rossonero, offrendo al tecnico diverse opzioni tattiche e aumentando la profondità della rosa. Con la sua grinta e la sua intelligenza tattica, Ricci potrebbe rapidamente diventare un punto fermo per il Milan, contribuendo sia in fase difensiva che in quella di costruzione del gioco. I tifosi attendono con ansia l’ufficialità, pronti ad accogliere un giocatore che promette di essere una delle rivelazioni del prossimo campionato.