Ricci Milan, possibili visite mediche nei prossimi giorni! Giocatore allertato

Il Milan si avvicina sempre di più a Samuele Ricci. Accordo raggiunto con il Torino sulla base di 25 milioni di euro. Affare ormai in chiusura e giocatore già allertato, perchè le visite mediche potrebbero essere già nei prossimi giorni.

Così riporta Fabrizio Romano, che aggiungo come il Toro stia trattando, in un’operazione distaccata, il possibile arrivo di Lorenzo Colombo dai rossoneri.

🚨🔴⚫️ AC Milan have made progress in talks to sign Samuele Ricci with deal at final stages.



The player has been also alerted for possible medical tests in the next days.



Lorenzo Colombo, discussed with Torino as option in a separate deal. 🔄🐂 pic.twitter.com/5czBzjuUaR