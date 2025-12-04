Ricci a Milan Tv: «Loro saranno agguerriti, ma noi siamo pronti. Sulla squadra vi dico... »

Ricci, centrocampista rossonero, ha parlato a Milan Tv a pochi minuti dal fischio d’inizio del match contro la Lazio

Nel pre-partita di Lazio-Milan, valida per gli Ottavi di finale di Coppa Italia Frecciarossa, il centrocampista Samuele Ricci ha parlato ai microfoni di Milan TV, sottolineando l’approccio mentale necessario per la sfida. Interrogato su come la squadra si prepari a questa partita a pochi giorni di distanza dal controverso scontro di campionato, Ricci ha ribadito la necessità di un’alta intensità agonistica. “Si approccia con grande concentrazione, cattiveria, perché sappiamo che partiranno ancora più agguerriti dopo sabato. Noi siamo pronti,” ha dichiarato, riconoscendo che i biancocelesti avranno un forte desiderio di riscatto e che i rossoneri dovranno rispondere con determinazione.

Ricci, una sfida che va giocata da squadra

Alla domanda sulle sue condizioni personali e quelle della squadra, Samuele Ricci ha risposto con un misto di ironia e convinzione. “Mi sento bene. Gioco in una delle miglior squadre al mondo,” ha scherzato. Nonostante abbia giocato meno del previsto in alcune fasi della stagione, il suo impegno è sempre stato massimo. “Sono partito giocando un po’ meno ma mi sono sempre allenato dando il massimo e cercherò di prendermi sempre più minuti.” Le sue parole riflettono la mentalità del gruppo: “Siamo una grande squadra e remiamo tutti nella stessa direzione,” una chiara indicazione di unità e obiettivi condivisi in un momento cruciale della stagione.