Ricci a Dazn prima di Milan Lecce: «Sapevo di venire in un grande club con tanta concorrenza, ma penso che fa bene. Ecco chi farà il play e dove giocherò io»

Ricci prima di Milan Lecce ha parlato ai microfoni di Dazn per presentare la sfida di San Siro. Le parole del centrocampista

Samuele Ricci, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre partita della sfida contro il Lecce.

Arrivato in un club di altissimo livello, il centrocampista ha ribadito come la concorrenza interna non rappresenti un problema, ma piuttosto uno stimolo quotidiano per migliorarsi e restare sempre competitivo. Un messaggio chiaro anche sul piano umano, con Ricci che ha evidenziato il clima positivo trovato nello spogliatoio rossonero.

AMBIENTE E CONCORRENZA AL MILAN – «Sono super tranquillo come dall’inizio del campionato. Sapevo che venivo in un grande club dove avrei trovato tanta concorrenza. Penso che sia una concorrenza che fa bene, ci tiene tutti sul pezzo. Ho trovato ragazzi disponibilissimi, sempre a darti una mano, non posso lamentarmi. Sfrutterò le mie carte».

CHI FA IL PLAY A CENTROCAMPO – «Lo vedrai dopo. Scherzo. Oggi faccio io la mezzala mentre Jashari fa il play. A Firenze ci eravamo alternati, però comunque sia ci viene chiesto di fare tutto e noi siamo pronti a fare del nostro meglio».

