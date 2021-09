Retroscena Pioli: cosa è successo con un giocatore della Juve

Retroscena Pioli: bel gesto in campo con un giocatore della Juventus durante il match dell’Allianz Stadium

Un bel gesto quello fatto da Stefano Pioli durante il match dell’Allianz Stadium tra la Juventus e il Milan. Nel finale di partita, il tecnico dei rossoneri ha dato vita ad un bel siparietto con Federico Chiesa, entrato da pochi minuti in campo.

L’esterno classe ’97 è uscito momentaneamente dal campo per andare a raccogliere il pallone, ricevendo una carezza in viso dall’allenatore. Un gesto di fair-play e sportività in una partita così delicata