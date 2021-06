Retroscena Inzaghi Lukaku, un’audace promessa al belga

La promessa di Simone Inzaghi a Romelu Lukaku: svelate le parole del tecnico al bomber belga durante la prima telefonata tra i due

Simone Inzaghi si tiene stretto Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. Da più parti arrivano rassicurazioni sulla conferma de due attaccanti a Milano, fondamentali nel trionfo scudetto dell’ultimo campionato.

All’arrivo in nerazzurro, una delle prime telefonate di Inzaghi è stata proprio per Lukaku. Il tecnico ha voluto rassicurare il centravanti belga sulla competitività della squadra e sul suo ruolo di leader in campo. Come scrive il Corriere dello Sport, Inzaghi ha fatto una promessa a Lukaku: quella di portarlo sul tetto dei bomber della Serie A, facendogli vincere il titolo di capocannonieri e la Scarpa d’Oro. Inzaghi cura molto il rapporto umano con i suoi calciatori e sa toccare le corde giuste visto il suo passato da calciatore. Lukaku al centro del progetto, lo ha ribadito Inzaghi al colosso belga.