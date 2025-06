Retegui Milan, interesse concreto! Lavoro sottotraccia, la valutazione non spaventa Tare

Retegui Milan, confermato l’interesse dei rossoneri per l’attaccante dell’Atalanta: la valutazione è pari a 50 milioni di euro

Il futuro di Mateo Retegui, attaccante di punta dell’Atalanta e della Nazionale argentina, si tinge di rossonero, o almeno così suggeriscono le indiscrezioni di mercato. Nonostante non sia ancora giunta una proposta ufficiale, l’interesse del calciomercato Milan per il talentuoso centravanti è concreto e tangibile, seppur attualmente gestito con discrezione. A rivelarlo è stato l’esperto di mercato Passerini, le cui parole mettono in luce una situazione complessa, dettata principalmente dalle elevate pretese economiche dell’Atalanta.

Secondo quanto riportato da Passerini, il Milan avrebbe sviluppato un “interessamento” per Retegui, un segnale chiaro che il giocatore rientra nei piani o comunque nelle valutazioni del club di Via Aldo Rossi per rafforzare il proprio reparto offensivo. Tuttavia, la dirigenza milanista starebbe cercando di mantenere questo interesse “sotto traccia”, e la ragione è palese: il costo del cartellino di Retegui. L’Atalanta, infatti, non sembra intenzionata a privarsi del suo attaccante per una cifra inferiore ai 50 milioni di euro. Una somma considerevole, che rende ogni mossa del Milan particolarmente cauta e ponderata.

L’Atalanta, nota per la sua capacità di valorizzare i propri talenti e di cederli a cifre importanti, considera Retegui un asset fondamentale. L’attaccante, arrivato in Serie A con un bagaglio di gol e prestazioni di livello, ha dimostrato di avere le qualità per imporsi nel campionato italiano e in campo internazionale, guadagnandosi rapidamente un posto fisso anche nella Selezione Argentina. La sua giovane età, unita a un potenziale ancora inesplorato, giustifica, dal punto di vista della società bergamasca, una valutazione così elevata. Cedere Retegui per meno di 50 milioni significherebbe, per l’Atalanta, svalutare un pezzo pregiato della propria rosa e rinunciare a un’importante plusvalenza.

Dal canto suo, il Milan si trova di fronte a un bivio. Se da un lato l’esigenza di un attaccante di peso che possa garantire gol e profondità è innegabile, soprattutto in vista di una stagione che vedrà i rossoneri impegnati su più fronti, dall’altro la politica di mercato del club, sempre attenta alla sostenibilità finanziaria, impone prudenza. La cifra di 50 milioni di euro per un singolo acquisto rappresenta un investimento significativo, che andrebbe a incidere pesantemente sul bilancio e sulla disponibilità economica per altri eventuali rinforzi.

Il fatto che il Milan stia cercando di tenere l’interesse “sotto traccia” suggerisce diverse possibili strategie. Potrebbe trattarsi di un tentativo di non far lievitare ulteriormente il prezzo, evitando che l’Atalanta percepisca un’eccessiva urgenza da parte dei rossoneri. Oppure, potrebbe essere un modo per valutare alternative meno costose o per attendere sviluppi sul mercato che possano creare condizioni più favorevoli. Non è da escludere che il Milan stia sondando il terreno anche per altre opzioni, mantenendo Retegui come profilo top, ma senza voler apparire disperato.

In sintesi, la situazione di Mateo Retegui è un esempio lampante delle dinamiche complesse del calciomercato moderno. L’interesse del Milan è reale, ma la volontà dell’Atalanta di monetizzare al massimo il suo talento rende l’operazione un vero e proprio affare di stato. Le prossime settimane saranno cruciali per capire se il Milan deciderà di affondare il colpo, magari con una proposta che si avvicini alle richieste orobiche, o se l’alto costo di Retegui lo spingerà a virare su altri obiettivi. Quel che è certo è che il nome di Retegui continuerà a essere al centro delle discussioni di mercato, con i tifosi milanisti che sognano un nuovo centravanti capace di infiammare San Siro.