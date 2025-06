Retegui, nessuna trattativa con il Milan: Allegri e Tare hanno però un obiettivo

Retegui non ha avuto ancora alcun contatto con il Milan. I rossoneri hanno un obiettivo chiaro in fase di mercato

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la situazione relativa al calciomercato del Milan è in continua evoluzione, con diverse direzioni che i rossoneri potrebbero intraprendere per rinforzare la propria rosa. Al momento, la trattativa per Mateo Retegui non è ancora entrata nel vivo. Nonostante il nome dell’attaccante dell’Atalanta sia stato accostato al club milanese in diverse occasioni, non ci sono ancora stati passi concreti che possano far pensare a un imminente trasferimento. La volontà del Milan di acquisire un nuovo attaccante è però inequivocabile. La dirigenza rossonera è alla ricerca di un profilo che possa complementare o sostituire le attuali opzioni offensive, garantendo maggiore profondità e pericolosità nel reparto avanzato.

Le mosse del Milan sul mercato in entrata saranno fortemente condizionate dalle uscite. Questo è un principio cardine nella strategia del club, che mira a mantenere un equilibrio finanziario e a ottimizzare la rosa liberando spazio e risorse economiche. Pertanto, prima di affondare il colpo per un nuovo attaccante o per altri profili, il Milan dovrà valutare attentamente quali giocatori lasceranno la squadra. Questo meccanismo di “cessioni prima degli acquisti” è una prassi consolidata per molti club, ma assume un’importanza cruciale per il Milan in questa fase di consolidamento e crescita. Le potenziali partenze potrebbero riguardare sia giocatori con ingaggi elevati che elementi non più considerati centrali nel progetto tecnico, e le loro cessioni permetterebbero di sbloccare fondi preziosi da reinvestire.

Parallelamente alla ricerca di un attaccante, un altro nome che circola con insistenza negli ambienti milanisti, e che Gianluca Di Marzio ha confermato essere in fase di valutazione, è quello di Granit Xhaka. Il centrocampista svizzero, reduce da stagioni importanti con la maglia del Bayer Leverkusen, sarebbe un profilo di grande esperienza e carisma, capace di dare solidità e qualità al centrocampo rossonero. La sua capacità di dettare i tempi di gioco, unita alla sua fisicità e alla sua visione, lo rendono un elemento potenzialmente molto interessante per il Milan, che cerca di rinforzare la linea mediana con giocatori di spessore. La valutazione su Xhaka è in corso e rientra in un più ampio quadro di analisi delle opportunità che il mercato può offrire per migliorare la squadra in ogni reparto.

In sintesi, la situazione del Milan, così come delineata da Gianluca Di Marzio, è caratterizzata da una chiara intenzione di rafforzare l’attacco, da una dipendenza dalle uscite per finanziare gli acquisti e da un concreto interesse per un centrocampista di peso come Xhaka. Il mercato estivo si preannuncia quindi dinamico e ricco di sviluppi per i colori rossoneri, con la dirigenza impegnata a costruire una squadra sempre più competitiva in vista della prossima stagione.