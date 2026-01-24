Renna dopo il derby Primavera: «Amarezza per gli infortuni, ma di positivo mi porto questa cosa»

Renna dopo il derby Primavera pareggiato 2-2 tra Milan e Inter, ha analizzato la prestazione dei rossoneri. Le parole del tecnico

Giovanni Renna, tecnico del Milan Primavera, ha commentato ai microfoni del club il pareggio 2-2 nel Derby contro l’Inter. Nonostante il risultato positivo in termini di punteggio, con i rossoneri in vantaggio 2-0 fino al minuto 88, l’allenatore ha espresso soprattutto amarezza per i tanti infortuni che hanno colpito i suoi giocatori prima e durante la partita, mettendo a rischio la continuità del lavoro svolto finora.

SUGLI INFORTUNI E LA PRIORITÀ DELLA CRESCITA – «Sono più amareggiato per gli infortuni, perché i ragazzi stanno lavorando bene e stanno crescendo: questo fa sì che per un periodo di tempo si dovranno fermare, vedi Longoni, Castiello, speriamo in Plazzotta, Pandolfi. Il risultato è importante, ma la crescita dei ragazzi di più: se non si allenano e non giocano, questo non avverrà mai».

POSITIVO E NEGATIVO DEL DERBY – «Di positivo mi porto la prestazione da parte di tutti: abbiamo affrontato una squadra molto forte. Hanno giocato con personalità, cercando di dominare fin dal primo minuto. Poi è subentrata un po’ di stanchezza nei minuti finali, in cui c’è stato l’arrembaggio da parte dell’Inter con cui sono stati bravi ad acciuffare il pareggio».

