Milan Primavera Inter Primavera 2-2: stracittadina amara per i ragazzi di Renna. Il resoconto del match

Milan Primavera Inter Primavera 2-2: pareggio per i rossoneri di Renna, raggiunti nel finale da un gol di Zarate

È un sabato pomeriggio che lascia l’amaro in bocca a tutto il mondo rossonero. Il Derby Primavera va in archivio con un pareggio che sa di sconfitta per i ragazzi di Renna, capaci di dominare per oltre un’ora prima di subire il prepotente ritorno dei nerazzurri. Una partita che sembrava in pugno e che invece si è trasformata in un concentrato di sfortuna e rabbia.

Milan Primavera Inter Primavera 2-2, il racconto del match: 70 minuti di grande Diavolo

La squadra di Renna ha interpretato la prima frazione di gioco in modo magistrale, mettendo all’angolo l’Inter con un calcio propositivo e veloce:

Dominio e spreco: Il primo tempo è stato un monologo rossonero. Due gol di vantaggio che stavano stretti per quanto creato; il punteggio poteva essere decisamente più rotondo se ci fosse stata più freddezza sotto porta.

Il blackout della ripresa: Dopo 70 minuti di ottimo livello, la luce si è spenta. Due disattenzioni difensive fatali hanno permesso all'Inter di accorciare e poi pareggiare, rovinando una prestazione collettiva fin lì quasi perfetta.

Piove sul bagnato: infortuni e arbitro

Oltre al risultato, a preoccupare Milanello sono le condizioni fisiche di due pilastri:

Tegola Castiello e Lontani: Entrambi sono stati costretti a lasciare il campo nel secondo tempo per infortunio. La loro uscita ha tolto riferimenti e peso all’attacco proprio nel momento di massima pressione interista.

Giallo Rigore: Resta il forte rammarico per una decisione arbitrale che ha del clamoroso. Un rigore non concesso al Milan, definito "quasi imbarazzante" per l'evidenza del fallo, che avrebbe potuto chiudere definitivamente i conti prima della rimonta nerazzurra.

La classifica e il morale

Il Milan perde l’occasione di sorpassare i rivali in classifica, ma resta la consapevolezza di una squadra che per lunghi tratti ha giocato un calcio superiore. Ora Renna dovrà essere bravo a ricompattare il gruppo in vista dei prossimi impegni, sperando che gli stop di Castiello e Lontani non siano lunghi.