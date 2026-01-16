Renna commenta così il pareggio del Milan Primavera: «Bellissima partita, ma la vittoria sarebbe stata meritata»

Renna, tecnico del Milan Primavera, parla così dopo il pirotecnico pareggio contro la Fiorentina: le sue parole

Il match tra Milan Primavera e Fiorentina, terminato con un vibrante 3-3, ha offerto uno spettacolo d’altri tempi. Al termine della gara, mister Giovanni Renna ha espresso sentimenti ambivalenti, lodando lo spirito dei suoi ragazzi ma sottolineando la beffa del pari subito nei minuti di recupero. Secondo il tecnico, la squadra ha onorato il calcio affrontando a viso aperto una delle favorite per lo scudetto.

«La prestazione, l’attaccamento alla maglia e il senso di appartenenza sono gli aspetti più belli di oggi», ha dichiarato l’allenatore, aggiungendo che «visto quello che abbiamo fatto in campo, la vittoria sarebbe stata meritata». Resta però l’amaro in bocca per una gestione dei minuti finali che ha impedito al Milan di blindare il punteggio di 3-2.

Renna, il talento di Angelicchio e le sviste arbitrali

Tra le note più liete spicca senza dubbio l’esordio con gol di Angelicchio, classe 2009. Renna ha sottolineato come la qualità tecnica debba sempre prevalere sull’età anagrafica: «Per noi è un orgoglio vedere un ragazzo così giovane non sentire la differenza con avversari più grandi. Quando c’è la qualità, la carta d’identità non conta».

Infine, il mister non ha nascosto una certa insofferenza per alcune decisioni arbitrali discutibili, pur mantenendo un profilo diplomatico. Ha fatto riferimento a un rigore non concesso e a una posizione di fuorigioco sul secondo gol viola: «Sbagliamo noi, possono sbagliare anche loro, ma ultimamente questi episodi ci stanno condannando un po’ troppo spesso». Nonostante questo, il progetto giovani del Milan continua a produrre frutti, proprio come avviene in prima squadra sotto la guida di Massimiliano Allegri.

