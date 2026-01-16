Fullkrug Milan, vittoria sul Como e messaggio social per festeggiare il rientro anticipato -FOTO

Fullkrug Milan, una serata da ricordare per l’attaccante tedesco e per i rossoneri, che superano 3-1 il Como e conquistano tre punti fondamentali

Il Milan ha affrontato la gara con il giusto atteggiamento, trovando soluzioni efficaci e gestendo i momenti chiave del match contro il Como. Il risultato finale di 3-1 certifica una prestazione solida, utile per consolidare la classifica e rafforzare la fiducia dell’ambiente rossonero.

All’interno di una partita positiva per tutta la squadra, uno dei segnali più importanti è arrivato dalla presenza in campo di Niclas Füllkrug, centravanti tedesco noto per la sua fisicità e il lavoro a favore del collettivo. L’attaccante è sceso in campo nonostante un infortunio rimediato in allenamento nei giorni precedenti, dimostrando grande disponibilità e spirito di sacrificio.

Il post social di Fullkrug dopo Milan Como

Il rientro in campo di Fullkrug Milan non è passato inosservato nemmeno fuori dal terreno di gioco. Al termine della gara, l’attaccante ha voluto condividere la propria soddisfazione attraverso un messaggio pubblicato sui suoi canali social, sintetico ma molto chiaro nel significato:

«Di nuovo in campo!».

Un riferimento diretto al ritorno dopo l’infortunio, che testimonia la voglia del giocatore di mettersi alle spalle i problemi fisici e tornare pienamente a disposizione del Milan. Un segnale positivo anche in ottica futura, considerando l’importanza di avere alternative affidabili nel reparto offensivo.

La vittoria contro il Como e il messaggio social di Fullkrug raccontano di un Milan compatto, determinato e pronto ad affrontare con ambizione il prosieguo della stagione.

