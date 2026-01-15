Conferenza stampa Allegri: «Vincere non era facile. Maignan? Problema della società. Pulisic veniva da due gare dispendiose»

Conferenza stampa Allegri, il tecnico toscano ha risposto alle domande dei cronisti nel post partita di Como Milan

Massimiliano Allegri al termine di Como-Milan 1-3, match che ha riportato i rossoneri a -3 dall’Inter, è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni:

LA PARTITA – «Ci prendiamo questo risultato perché era molto importante per noi. Sapevamo delle difficoltà di giocare contro il Como. Bravissimo Maignan a tenerci in piedi. Il secondo tempo è andato molto meglio, loro sono un po’ calati. Noi abbiamo avuto occasioni che se sfruttate meglio avremmo potuto fare ancora più male. Domenica c’è il Lecce e dobbiamo chiudere questo periodo nel migliore dei modi».

CON MAIGNAN CHE SI FA? – «Problema della società. Io sono molto contento, credo che per fare grandi squadre c’è bisogno di grandi giocatori, come Mike».

COMPLIMENTI ALLA SQUADRA – «Vincere a Como non era facile, anzi, molto difficile. Quindi direi bravi ai ragazzi perché nel momento di difficoltà ci siamo un po’ allungati quando invece dovevamo restare un po’ più attenti e concedere di meno».

PERCHE’ PULISIC NON E’ ENTRATO? – «Arrivava da due partite molto dispendiose. C’era bisogno di fisicità, quindi ho preferito mettere Ruben. Poi comunque è entrato Fullkrug, che ha fatto un bel secondo tempo, ed ha voluto esserci per forza».