Reijnders Milan, che riconoscimento: è lui il calciatore del mese di novembre votato dall’AIC. Le ultimissime notizie sui rossoneri

«Il novembre di Reijnders si è aperto con un gol un po’ fortunato, come un augurio per il mese che sarebbe stato. A Monza, dopo un taglio senza palla lunghissimo che lo ha portato fino in area, si è visto la palla tirata di testa da Morata e respinta dalla schiena del difensore avversario finirgli proprio sopra la testa, e a quel punto non ha dovuto far altro che appoggiarla in porta, con il portiere già seduto a terra. Era il 2 novembre e Reijnders non aveva ancora assunto l’importanza che oggi ha nel Milan: un giocatore, cioè, che con la semplice presenza cambia lo spessore della squadra, e le aspettative sulla partita dei tifosi rossoneri. Non si spiegherebbe altrimenti questo premio di calciatore AIC di novembre vinto con ampio margine davanti a giocatori che lo avrebbero a loro volta meritato. Moise Kean, Sead Kolasinac e Alessandro Buongiorno»