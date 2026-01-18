RedBird Milan, Moretto conferma: «Passi decisi verso il cambiamento: ecco quando scopriremo di più…»

RedBird Milan, il fondo di Gerry Cardinale punta a liquidare il “vendor loan” grazie al supporto di nuovi finanziatori

Importanti novità scuotono il futuro societario del Milan. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, le manovre di Gerry Cardinale per ridisegnare l’assetto economico del club stanno entrando in una fase caldissima. L’obiettivo principale di RedBird è chiaro: ripagare, in parte o totalmente, il debito contratto con il fondo Elliott dei Singer, chiudendo definitivamente la pendenza legata al passaggio di proprietà.

I movimenti, già preannunciati all’inizio del biennio 2025/2026, stanno ora trovando riscontri sempre più solidi. Cardinale sta lavorando da tempo per trovare nuovi partner strategici che possano garantire la stabilità finanziaria necessaria a rendere il Milan totalmente indipendente dai vecchi creditori. Tra i nomi dei finanziatori che stanno prendendo quota, emerge con forza quello di CONVEST, pronto a sostenere l’operazione di rifinanziamento.

RedBird Milan, arriva la conferma di Moretto

Questa ristrutturazione del debito non è solo una formalità contabile, ma il preludio a possibili mutamenti nei quadri dirigenziali o nelle strategie di investimento del club. «RedBird è vicina ad estinguere il debito e quindi ci potranno essere dei cambi in società più a fine stagione», ha rivelato Moretto, sottolineando come la procedura, seppur lenta e complessa, sia ormai in uno stadio avanzato.

Il lavoro sottotraccia di Cardinale sembra dunque vicino a una svolta decisiva che garantirebbe al Milan una nuova autonomia operativa. «Qualcosa sta cambiando nel mondo Milan», ha proseguito il giornalista, aggiungendo: «I movimenti intorno a questo tipo di scenario sono sempre più concreti e i passi sono sempre più decisi». Mentre la squadra di Massimiliano Allegri si concentra sul campo per la sfida contro il Lecce, il futuro del club rossonero si gioca su tavoli finanziari internazionali.

