Pellegatti lancia la sfida: Allegri vede il record degli ‘Invincibili’ di Capello

Il clima intorno al Milan si fa rovente mentre ci si avvicina al fischio d’inizio della sfida di questa sera contro il Lecce. La serata di San Siro non rappresenta solo un’occasione per accorciare le distanze dalla vetta, ma potrebbe consegnare alla storia il nuovo corso tecnico. Nel suo ultimo video editoriale, lo storico giornalista Carlo Pellegatti ha analizzato il momento magico del Diavolo, sottolineando un traguardo statistico che profuma di leggenda.

Sulle orme degli “Invincibili”: Allegri come Capello

Secondo quanto riportato da Pellegatti (Fonte: Canale YouTube Carlo Pellegatti), i rossoneri sono a un passo da un record che resiste da oltre trent’anni. Se il Milan non dovesse perdere contro i salentini, Massimiliano Allegri — l’allenatore livornese tornato sulla panchina rossonera per ricostruire un blocco solido e vincente — eguaglierebbe il primato di Fabio Capello della stagione 1992/93, quando la squadra subì la prima sconfitta solo alla ventitreesima giornata.

“È una statistica che dimostra una continuità incredibile”, ha commentato Pellegatti, pur precisando che la tifoseria ora si aspetta un gioco più “spumeggiante”. Con l’Inter a sole sei lunghezze, il Diavolo deve ottimizzare al massimo il fattore campo prima di affrontare un ciclo di tre trasferte consecutive.

Maignan: il “primo acquisto” del DS Igli Tare

Oltre ai temi di campo, l’attenzione è rivolta al futuro della porta rossonera. La situazione legata a Mike Maignan — il portiere francese capitano e leader carismatico del gruppo, autore di parate prodigiose che tengono a galla la difesa — sembra vicina a una svolta. Pellegatti ha definito l’imminente rinnovo come il vero “primo acquisto per la stagione 2026/2027”, un segnale di forza della società.

Il merito di questa stabilità va anche a Igli Tare, nuovo Direttore Sportivo rossonero e fine stratega del mercato internazionale, che sta lavorando per blindare i pezzi pregiati della rosa. Proprio seguendo la linea del DS e di Massimiliano Allegri, il club ha deciso di non operare sul mercato tanto per fare: “Inutile prendere giocatori tanto per prendere”, è il mantra che regna a Milanello.

Verso il match: l’imperativo è aggredire

La strategia per stasera è chiara: aggredire subito la gara. I rossoneri sanno che contro squadre della parte destra della classifica non sono ammessi errori. Con la difesa blindata e un Maignan sempre più vicino alla firma, il Milan targato Allegri-Tare punta dritto al record, cercando di unire il risultato a quella brillantezza estetica chiesta a gran voce dal suo popolo.

