RedBird Elliott, arriva la svolta? Cardinale vicino a chiudere l’accordo con un nuovo finanziatore. Ecco tutti i dettagli

RedBird Elliott, Cardinale è vicino a un accordo per liquidare il debito, aprendo a possibili stravolgimenti nel CDA e nei vertici del club

Il legame finanziario tra RedBird e il fondo Elliott potrebbe essere giunto a un punto di svolta definitivo. Secondo quanto riferito da La Verità, il famoso «vendor loan» da 489 milioni di euro avrebbe ormai le ore contate. Gerry Cardinale sarebbe infatti vicino a chiudere un accordo con un nuovo finanziatore — tra i nomi caldi figurano Maulife Comvest e Apollo Sports Capital — per estinguere il debito con la famiglia Singer e consolidare il controllo sul club rossonero.

L’operazione non avrebbe solo riflessi contabili, ma porterebbe a un profondo rimpasto istituzionale. Il quotidiano ipotizza infatti un’uscita di scena dei rappresentanti di Elliott: «Potrebbero uscire Dominic Mitchell e Gordon Singer. Al loro posto potrebbero entrare figure di riferimento del nuovo ipotetico finanziatore». Questo scenario metterebbe in discussione anche le posizioni apicali di Giorgio Furlani e del direttore finanziario Stefano Cocirio, storicamente legati alla precedente proprietà.

RedBird Elliott, Massimo Calvelli in pole position per il ruolo di AD

Il nome più accreditato per guidare il nuovo corso operativo è quello di Massimo Calvelli. L’ex amministratore delegato dell’ATP, approdato in RedBird lo scorso giugno e già membro del CDA rossonero da novembre, viene indicato da La Verità come il profilo ideale per la successione: «Sarebbe naturale una scalata verso la gestione della società».

Questi cambiamenti darebbero a Cardinale una struttura dirigenziale totalmente “sua”, slegata dai precedenti accordi con Elliott. Sebbene al momento si tratti di indiscrezioni, l’evoluzione della vicenda finanziaria sarà decisiva per capire se il Milan di Massimiliano Allegri avrà presto un nuovo assetto di comando. Resta da vedere come queste manovre influenzeranno la stabilità del club, mentre i tifosi attendono di capire se questa transizione porterà nuove risorse per il calciomercato.

