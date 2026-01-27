RedBird Milan, si cambia ma non del tutto: ecco i dirigenti che rimarranno nel club rossonero

RedBird Milan, tanti cambiamenti in vista: via Elliott ma non i dirigenti. Ecco chi rimarrà nel club rossonero

Il futuro societario del Milan sta per vivere una svolta decisiva. Non si tratta solo di manovre di mercato, ma di un riassetto finanziario che cambierà gli equilibri ai vertici del club. Gerry Cardinale ha infatti trovato l’accordo per sostituire il fondo Elliott come principale finanziatore. Al suo posto subentrerà Manulife Comvest, una potente piattaforma di private credit con base a Toronto, che permetterà a RedBird di estinguere il celebre vendor loan contratto nel 2022, una cifra che tra capitale e interessi ha superato i 550 milioni di euro.

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il closing dell’operazione è ormai imminente. Se inizialmente la scadenza era fissata per marzo, nelle ultime ore si è registrata un’accelerata che porterà alla firma definitiva entro i primi di febbraio. Grazie all’ingresso dei canadesi di Comvest, il Milan potrà beneficiare di condizioni più vantaggiose: «L’arrivo di Comvest permetterà di allungare i tempi della restituzione e contestualmente di abbassare i tassi di interesse», garantendo maggiore respiro alle casse rossonere fino al 2031.

RedBird Milan, cambia il CdA ma restano i vertici

L’uscita definitiva della famiglia Singer segnerà anche un rimpasto all’interno del Consiglio di Amministrazione, dove i consiglieri legati a Elliott lasceranno il posto ai rappresentanti di Comvest. Nonostante il cambio della guardia, la linea scelta da RedBird è quella della continuità gestionale.

«Resteranno infatti al loro posto il presidente Paolo Scaroni, l’ad Giorgio Furlani e il Cfo Stefano Cocirio» confermano le indiscrezioni, spegnendo le voci di un ribaltone totale nell’organigramma. Questa stabilità sarà fondamentale per permettere a Massimiliano Allegri e Igli Tare di lavorare serenamente sul campo e sul mercato, forti di una struttura societaria ora più solida e con una prospettiva finanziaria a lungo raggio.

