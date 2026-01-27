News
RedBird Milan, la Gazzetta svela nuovi dettagli: Comvest al posto di Elliott è solo questione di giorni
RedBird Milan, il club rossonero si appresta a vivere un passaggio cruciale: da Elliott a Comvest. Ecco quando
Il futuro societario del Milan sta per vivere un passaggio cruciale. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, è ormai questione di giorni per il rifinanziamento del debito che lega il club al fondo Elliott. La piattaforma di private credit Manulife Comvest, con base a Toronto, subentrerà come finanziatore permettendo a RedBird di chiudere la pendenza nata nel 2022. La cifra complessiva dell’operazione, comprensiva di interessi, supera i 550 milioni di euro.
RedBird Milan, chi è Manulife Comvest, il nuovo partner finanziario
Il nuovo attore sulla scena rossonera è un gigante nato dall’unione tra Manulife Investment Management e Comvest Credit Partners. Si tratta di una realtà globale con una solidissima reputazione nel mercato del credito privato, capace di gestire asset per circa 18 miliardi di dollari. La loro presenza si estende dal Nord America all’Asia, garantendo a Gerry Cardinale un partner di altissimo profilo istituzionale per la gestione del club.
«Manulife Comvest è pronto a sostituire il fondo Elliott» si legge nell’approfondimento odierno, segnando la fine dell’era del vendor loan. L’operazione dovrebbe concludersi entro una settimana, dando maggiore stabilità finanziaria al progetto di Max Allegri proprio mentre la squadra lotta per traguardi ambiziosi. Questo passaggio permetterà alla proprietà di guardare con più serenità ai piani di investimento futuri, consolidando la posizione del Milan tra le big europee.
