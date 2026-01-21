Connect with us

Cardinale verso Casa Milan. Dopo gli incontri a Milanello con dirigenti e tecnico, nuovo meeting per il fondatore di RedBird con il presidente Scaroni

3 ore ago

Cardinale verso Casa Milan. Agenda fitta per il fondatore di RedBird: meeting con Scaroni, Cocirio e Oettle dopo gli incontri in mattinata

Dopo gli incontri a Milanello di Gerry Cardinale, con Giorgio Furlani e Massimiliano Allegri, il fondatore di RedBird Capital Partners è atteso a Casa Milan per proseguire la giornata di lavoro.

In agenda sono previsti meeting con il presidente Paolo Scaroni, con il CFO Cocirio e con il CRO Oettle. Al centro dei confronti, i temi societari e strategici, con particolare attenzione agli aspetti finanziari e commerciali.

Secondo i programmi attuali, Cardinale non sarà a Roma domenica, scelta che conferma come la visita in Italia sia principalmente orientata a riunioni operative e di pianificazione, più che alla presenza allo stadio.

