MN24 – Cardinale a Milanello, vertice con dirigenza e tecnico! Ecco quali saranno gli argomenti di discussione dell’incontro

MN24 – Cardinale a Milanello, vertice con Furlani, Tare, Ibrahimovic e Allegri in queste ore: ecco gli argomenti di discusisone

Gerry Cardinale è tornato a Milano. Anzi, a Milanello. In queste ore il fondatore di RedBird Capital Partners è presente al centro sportivo rossonero, dove ha incontrato Giorgio Furlani e, in questi minuti, è a colloquio con Massimiliano Allegri. Un confronto che tiene insieme la scrivania e il campo, l’area manageriale e quella tecnica, nel momento chiave della stagione.

La visita di Cardinale si inserisce all’interno di una serie di incontri europei del numero uno di RedBird. Negli ultimi giorni, infatti, l’imprenditore statunitense è stato a Londra, dove ha partecipato come speaker ufficiale alla riunione organizzata dalla NBA per il progetto NBA Europe. Il passaggio da Milanello, dunque, non rappresenta un summit straordinario, ma un ritorno diretto nel mondo Milan, vissuto nuovamente anche di persona.

Un ritorno atteso e il tema rifinanziamento

Cardinale mancava, almeno ufficialmente, da Milano e dall’Italia da diversi mesi. La sua ultima presenza a San Siro risaliva al settembre 2024, in occasione di Milan-Venezia 4-0. Successivamente era stato visto a Real Madrid-Milan nel novembre dello stesso anno. In aprile 2025, invece, si era parlato di un possibile incontro a Milanello con i dirigenti, senza però conferme ufficiali.

In questo periodo, tuttavia, Cardinale è rimasto costantemente in contatto con la dirigenza rossonera, mantenendo un rapporto continuo e sereno con il management. Proprio per questo, il confronto di queste ore con Furlani va letto nel segno della continuità e non come un intervento correttivo o d’emergenza.

Il contesto è quello di giorni delicati anche sul piano societario. RedBird sta infatti perfezionando l’operazione di rifinanziamento con Comvest, un passaggio strategico che, nei piani del club, dovrebbe chiudersi entro il mese di marzo. Se tutto procederà secondo le previsioni, Elliott Management uscirebbe definitivamente di scena, completando così il percorso di stabilizzazione finanziaria del Milan sotto la gestione Cardinale.

La presenza del proprietario a Milanello, dunque, rafforza il messaggio di allineamento totale tra proprietà, dirigenza e area tecnica, in una fase in cui il club lavora simultaneamente su risultati sportivi, programmazione futura e solidità economica.