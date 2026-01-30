RedBird Milan, è UFFICIALE l’addio a Elliott: Cardinale annuncia il completo rifinanziamento. Il comunicato

RedBird Milan, arriva il tanto atteso annuncio: è ufficiale l’addio di Elliott. Cardinale annuncia così il rifinanziamento

RedBird Capital Partners ha annunciato ufficialmente il completamento del rifinanziamento che segna una tappa storica per l’assetto societario dell’AC Milan. L’operazione ha permesso di estinguere il vendor loan originariamente concesso da Elliott Advisors UK Limited al momento dell’acquisizione del club nel 2022. Al suo posto, entra in gioco un nuovo finanziamento istituzionale strutturato da Comvest Credit Partners, mossa che garantisce al club una maggiore flessibilità finanziaria e allinea il capitale agli obiettivi di lungo termine della proprietà guidata da Gerry Cardinale.

RedBird Milan, addio ai rappresentanti di Elliott nel Consiglio di Amministrazione

Il cambio della struttura finanziaria porta con sé una significativa variazione nei vertici societari. Con l’uscita definitiva del fondo della famiglia Singer dal ruolo di creditore, i suoi rappresentanti storici lasciano i propri incarichi: «Gordon Singer e Dominic Mitchell lasceranno il Consiglio di Amministrazione di AC Milan». Nonostante questo addio, la continuità operativa è garantita: non sono previsti ulteriori scossoni nel management o nel resto del CdA, confermando la fiducia nel lavoro svolto finora per riportare il club alla redditività.

Il Presidente Gerry Cardinale ha sottolineato come questo passo sia fondamentale per sostenere i grandi progetti futuri, primo tra tutti il nuovo stadio a San Siro. L’obiettivo dichiarato è quello di rafforzare la leadership del Milan sia sul piano sportivo, per dare a Massimiliano Allegri una società sempre più solida, sia su quello finanziario. Anche Gordon Singer ha voluto salutare il club con orgoglio, ricordando i successi ottenuti dal 2018 a oggi, tra cui lo storico Scudetto vinto sotto la gestione Elliott.

LEGGI ANCHE: Ultimissime Milan LIVE: Si lavora per l’acquisto lampo di Mateta. Tare punta anche a un difensore