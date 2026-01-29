RedBird Milan, con l’arrivo di Comvest ci sarà più liberta sul mercato? Ecco la risposta tanto attesa

RedBird Milan, arriva la risposta alla domanda che si fanno tutti i tifosi rossoneri: con Comvest ci sarà più libertà sul mercato?

Il conto alla rovescia per la nuova era del club rossonero è ufficialmente iniziato. Già nei prossimi giorni è attesa l’ufficialità del rifinanziamento da parte del colosso canadese Manulife/Comvest, un’operazione che permetterà a RedBird di estinguere definitivamente il «vendor loan» concesso dal fondo Elliott nell’autunno del 2022. L’accordo, che dovrebbe essere annunciato entro i primi di febbraio, segna un punto di svolta gestionale: a differenza dei Singer, il nuovo gruppo creditizio si concentrerà esclusivamente sugli interessi, garantendo a Gerry Cardinale una libertà operativa senza precedenti.

L’operazione, del valore di circa 650 milioni di euro, prevede l’inserimento di una clausola PIK (Pay in Kind). Questo strumento finanziario è fondamentale perché permette di posticipare il saldo dell’importo alla scadenza del 2030, liberando immediatamente risorse preziose per le casse del club. Con l’uscita di scena dei membri di Elliott dal CdA, il management team guidato dall’AD Giorgio Furlani e dal CFO Stefano Cocirio avrà finalmente «le mani libere» per investire non solo sul progetto del nuovo stadio, ma soprattutto sul rafforzamento della rosa.

RedBird Milan, sogni proibiti per Allegri: da Vlahovic a Goretzka

Grazie alla maggiore liquidità disponibile, il Milan potrà dare l’assalto a profili finora considerati inarrivabili. In cima alla lista dei desideri per l’attacco c’è Dusan Vlahovic, un pallino di Massimiliano Allegri che potrebbe lasciare la Juventus per vestire la maglia rossonera. Ma non finisce qui: la nuova potenza di fuoco finanziaria permette di sognare colpi internazionali come Leon Goretzka del Bayern Monaco o Gabriel Jesus dell’Arsenal. «Cardinale & C potranno concentrarsi sulla campagna acquisti», lasciandosi alle spalle i vincoli e il controllo serrato che il fondo Elliott aveva imposto negli ultimi anni.

