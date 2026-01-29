Ricavi stadio, dominio Real Madrid e big europee lontane: il Milan al 17° posto con 69,5 milioni di euro. La classifica generale

Ricavi stadio, il Milan al 17° posto. Lontane le big europee come United, Arsenal e Psg, primo posto del Real Madrid: la classifica generale

Uno studio realizzato da Football Benchmark ha stilato la classifica dei ricavi da stadio per la stagione 2024-2025 tra i principali club calcistici europei. A dominare la graduatoria c’è il Real Madrid, che grazie ai lavori di ristrutturazione del nuovo Santiago Bernabéu ha ottenuto 232,6 milioni di euro di ricavi, cifra che lo colloca in cima alla lista.

Alle spalle dei Blancos, troviamo altre grandi potenze europee: Manchester United con 190,7 milioni di euro, Arsenal a 183 milioni, PSG con 176,6 milioni e Barcellona che si attesta a 150,2 milioni.

Le italiane nella Top 20

Nella Top 20 europea, tre club italiani si fanno notare: al nono posto c’è l’Inter, che grazie alla finale di Champions League (persa 5-0 contro il PSG) ha guadagnato 103,6 milioni di euro. Al 17° posto si trova il Milan, con 69,5 milioni di ricavi da stadio, mentre la Juventus occupa la 19ª posizione, con 65,4 milioni.

L’incidenza dei ricavi da stadio sul fatturato

Lo studio analizza anche quanto i ricavi da stadio pesino sul fatturato totale dei club. Le tre italiane registrano percentuali simili: l’Inter ha il 19% del suo fatturato derivante dagli stadi, la Juventus il 18% e il Milan il 17%. Il Real Madrid, primo in classifica, ha una percentuale del 20% sugli oltre un miliardo di euro di ricavi totali annuali, un dato che sottolinea l’importanza delle entrate da stadio per i club di élite, specialmente quelli che hanno strutture moderne e competitive.

Con questi numeri, il calcio europeo continua a dimostrare come gli impianti siano una delle principali fonti di entrate economiche, confermando l’importanza delle infrastrutture sportive nella crescita e nella competitività dei club.

