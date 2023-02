Ieri sera il Milan ha battuto il Torino. Decisivo il gol di Giroud, che a San Siro continua ad essere più di un fattore

ha segnato più di cinque gol in casa in una singola stagione in campionato per la prima volta dal 2015/16 (sette con l’Arsenal in quel caso).