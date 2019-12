Rebic: altra bocciatura, il ritorno in Germania si avvicina?

Il croato non riesce davvero a entrare nei pensieri di Pioli, vuole più spazio

Ante Rebic non trova proprio spazio nei pensieri di Stefano Pioli, che a oggi sembra non voler rinunciare a Suso e Calhanoglu. Rebic in stagione ha giocato solo 177 minuti complessivi e non sembra al momento aver convinto dirigenza e allenatore.

A gennaio la scelta: possibile il ritorno in Germania

Pochi giorni, e poi anche il futuro del calciatore si chiarirà. L’obiettivo è giocare, anche in vista dell’europeo che inizierà a giugno prossimo. Il ritorno all’Eintracht non è impossibile. Il prestito è biennale, ma tutto potrebbe cambiare.