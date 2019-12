Rebic: la sua avventura rischia di chiudersi a breve

Il periodo non è semplice per il croato, Pioli non lo considera tra i titolari

Non un’esperienza da ricordare per il momento per Ante Rebic. Il croato vuole più spazio, ma Pioli non ha davvero intenzione di concedergli un’occasione. Questo potrebbe causare una rottura tra il ragazzo e il Milan, che potrebbe anche decidere poi di interrompere il prestito.

André Silva rimarrà in Germania almeno fino a fine stagione

Discorso differente per il portoghese. Rimarrà in Germania almeno fino al termine del campionato. Le trattative non sono vincolate e dunque i due giocatori possono intraprendere un percorso diverso l’uno dall’altro.