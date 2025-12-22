Real Madrid, Mbappé è già nella storia dei Blancos: l’attaccante eguaglia un record di Cristiano Ronaldo

Real Madrid, Mbappé entra nella storia dei Blancos: eguaglia il record di Cristiano Ronaldo. L’attaccante portoghese si complimenta con lui sui social

Il Real Madrid ritrova il sorriso e la vittoria nella splendida cornice del Santiago Bernabeu, superando il Siviglia per 2-0 in un match cruciale per il prosieguo della stagione. In un clima di forte pressione, alimentato dalle insistenti voci sul futuro del tecnico Xabi Alonso, le “Merengues” sono riuscite a imporre la propria superiorità grazie alla qualità dei propri singoli. A sbloccare la gara ci ha pensato Jude Bellingham al 38′ del primo tempo, bravo a capitalizzare una delle tante occasioni create, prima che il sigillo finale arrivasse nel finale di gara su calcio di rigore.

L’episodio chiave del match è avvenuto all’86’, quando Kylian Mbappé si è presentato sul dischetto trasformando con freddezza la rete del raddoppio. Un gol dal peso specifico enorme: non solo ha blindato i tre punti per il club madrileno, ma ha permesso al fuoriclasse francese di riscrivere la storia recente del calcio mondiale proprio nel giorno del suo 27° compleanno. Con questa marcatura, Mbappé ha raggiunto l’incredibile cifra di 59 gol nell’anno solare 2025, eguagliando il primato stabilito nel 2013 da un’altra leggenda assoluta del madridismo, Cristiano Ronaldo.

Real Madrid, Omaggio a CR7 e celebrazioni social

Subito dopo la trasformazione dagli undici metri, Mbappé ha voluto omaggiare il suo idolo esibendosi nell’iconica esultanza “Siuu”, mandando in estasi i tifosi presenti. La celebrazione è proseguita poi sui social, dove il talento transalpino ha postato un messaggio motivazionale: “Credi sempre nei tuoi sogni”. Al post ha risposto prontamente lo stesso Cristiano Ronaldo, che con una serie di emoji ha mostrato il proprio apprezzamento per il traguardo raggiunto dal suo successore. Per il Real Madrid si tratta di un successo che riporta serenità, celebrando degnamente il compleanno del suo uomo simbolo.