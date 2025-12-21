Vinicius Jr, è rottura totale con i tifosi del Real Madrid. Il gesto del giocatore brasiliano che fa scattare la polemica

Vinicius Jr fa discutere ancora. La rottura con i tifosi del Real Madrid è sempre più reale: il gesto che fa scattare la polemica

La serata del Santiago Bernabéu ha segnato quello che appare come un punto di non ritorno nel rapporto tra Vinicius Jr. e il Real Madrid. Il pubblico, solitamente protettivo verso i propri campioni, ha scaricato il brasiliano con una contestazione sonora che mette seriamente in discussione la permanenza del numero 7 nella capitale spagnola.

Al minuto 83, il momento della sostituzione è diventato il palcoscenico di una rottura pubblica. Nonostante Vinicius indossasse la fascia di capitano, l’uscita dal campo è stata accompagnata da una pioggia di fischi senza precedenti. La tifoseria ha presentato il conto di un periodo estremamente difficile, pesantemente condizionato da un digiuno di gol che si protrae da ben 17 partite consecutive tra club e Nazionale. Oltre alla scarsa vena realizzativa, pesano le critiche per una gestione nervosa delle gare e per episodi che hanno ferito la sensibilità dei tifosi, come le risate riprese in panchina durante la clamorosa eliminazione in Coppa del Re contro il Talavera. La sensazione di un legame spezzato è stata simboleggiata da un’uscita dal campo gelida, nonostante il rapido abbraccio con Xabi Alonso prima di sedersi in panchina.

La reazione social e i segnali di addio

La reazione del giocatore non si è fatta attendere ed è arrivata attraverso i propri canali ufficiali subito dopo il fischio finale. Appena rientrato negli spogliatoi, Vinicius ha modificato radicalmente il suo profilo Instagram, rimuovendo la foto con la divisa del Real Madrid per far posto a uno scatto con la maglia del Brasile. A rendere ancora più teso il clima è stato un post criptico che lo ritrae con la fascia da capitano, accompagnato da una didascalia composta da soli tre puntini di sospensione. Questo silenzio virtuale, unito alla rimozione dei riferimenti al club, viene interpretato dalla stampa spagnola come il segnale di un addio imminente. Il 2025 del Real Madrid si chiude così con il caso più spinoso degli ultimi anni, lasciando presagire un futuro lontano da Madrid per la sua stella più luminosa.