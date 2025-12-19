Ravezzani ironizza sul possibile ingaggio di Fullkrug: il giornalista critica le manovre rossonere

Ravezzani parla così delle voci sull’interesse rossonero per Fullkrug: il giornalista ironizza sulle strategie di mercato del Milan

La sconfitta contro il Napoli ha lasciato in dote al Milan non solo amarezza per il risultato, ma anche la conferma della profonda crisi di Christopher Nkunku. Il francese, arrivato in estate con il peso di un investimento da 37 milioni di euro più bonus, ha offerto l’ennesima prestazione opaca, confermando un trend stagionale preoccupante. Ad oggi, il suo magro bottino recita un solo gol, segnato peraltro in Coppa Italia contro il Lecce, troppo poco per chi doveva guidare l’attacco di Massimiliano Allegri verso traguardi ambiziosi.

Il tecnico rossonero sta cercando in ogni modo di integrare il giocatore nei suoi schemi, ma Nkunku appare isolato e privo della necessaria cattiveria agonistica. Questo vuoto di rendimento sta costringendo la dirigenza a guardarsi attorno con urgenza: la necessità di un nuovo centravanti che garantisca gol e presenza fisica è diventata la priorità assoluta per la sessione di mercato, onde evitare di compromettere definitivamente la stagione.

Ravezzani, critiche sulla strategia dei centravanti rossoneri

Sulla questione è intervenuto Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, che ha analizzato con sarcasmo la gestione del reparto offensivo negli ultimi anni. Il giornalista ha messo in fila le operazioni del club: dai colpi a parametro zero come Ibrahimovic e Origi, fino all’attuale ricerca di Fullkrug, passando per gli investimenti su Gimenez e lo stesso Nkunku. La critica è chiara: la mancanza di una programmazione solida nel ruolo di numero 9 rischia di essere il vero tallone d’Achille del progetto milanista.

Il Milan ora si trova a un bivio: continuare a dare fiducia a un Nkunku visibilmente in difficoltà o puntare tutto su un nuovo innesto di esperienza. La sensazione è che il tempo della pazienza sia terminato e che Allegri abbia bisogno di certezze immediate per risollevare le sorti dell’attacco.