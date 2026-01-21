Ravezzani analizza il momento del Milan: «Prestazione convincente con il Lecce, Saelemaekers inesauribile, male Tomori»

Ravezzani su Milan Roma, lettura chiara del momento rossonero dopo il successo contro il Lecce: focus sul rendimento dei singoli

Il Milan continua a vivere un momento estremamente positivo in Serie A, confermandosi una delle squadre più solide e continue del campionato. I rossoneri hanno infatti raggiunto quota 20 risultati utili consecutivi, con l’ultima sconfitta in campionato che risale al 23 agosto 2025, nel ko per 2-1. Da allora, la squadra ha saputo costruire una lunga serie di vittorie e pareggi che ne hanno consolidato la posizione in classifica.

Alla guida del gruppo c’è Massimiliano Allegri, tecnico livornese noto per la sua gestione pragmatica, l’equilibrio tattico e la capacità di dare solidità alle proprie squadre nel lungo periodo. I suoi giocatori si preparano ora ad affrontare una trasferta impegnativa: domenica sera, allo stadio Olimpico, li attende la Roma allenata da Gian Piero Gasperini, tecnico riconosciuto per il suo calcio aggressivo, intenso e orientato alla valorizzazione del collettivo.

L’ultima uscita casalinga del Milan, la vittoria contro il Lecce, ha offerto diversi spunti di analisi. Una prestazione convincente sul piano del gioco e delle occasioni create, che ha acceso il dibattito sulle prove individuali di alcuni protagonisti. A soffermarsi sulla gara è stato Fabio Ravezzani, direttore televisivo e opinionista, che ha analizzato nel dettaglio l’andamento del match e il rendimento dei singoli.

In vista di Milan Roma, l’attenzione resta alta soprattutto sulla capacità dei rossoneri di confermare la propria continuità anche lontano da San Siro, contro un avversario che punta a restare agganciato alle zone nobili della classifica. La sfida dell’Olimpico rappresenta così un banco di prova importante per testare ambizioni e tenuta mentale del gruppo di Allegri.

Di seguito, le dichiarazioni complete di Ravezzani sul profilo X.

RAVEZZANI DOPO MILAN-LECCE – «Il Milan gioca (molto bene) e batte il Lecce creando almeno sei palle gol. Niclas Füllkrug sembra indispensabile. Rafael Leão e Christian Pulisic spenti. Molto bene Samuele Ricci. Ardon Jashari ha personalità, anche se a volte ne abusa. Pervis Estupiñán parte male e poi cresce. Alexis Saelemaekers sempre inesauribile, molto male Fikayo Tomori».