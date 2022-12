Raspadori: «Il Milan sembra la squadra che ci può mettere più paura». Le parole dell’attaccante del Napoli

Giacomo Raspadori ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport della lotta scudetto. Ecco le parole dell’attaccante del Napoli:

«Sarei bugiardo se fingessi distacco. Ma non è un’ossessione. E’ l’obiettivo per il quale lavoriamo, ma senza stress. Però ci credo: per conquistalo servirà l’impegno di questi tre mesi e la capacità di dimostrare che l’abbiamo meritato. Le qualità del Napoli, finora, sono emerse. L’Inter era la sua squadra da bambino? Sarà difficile, inevitabilmente ma ci sono anche il Milan, che mi sembra quella maggiormente in grado di farci paura, e la Juventus, che sta tornando. Quegli otto punti ci mettono in condizione privilegiata, sempre meglio stare avanti che inseguire, ma è chiaro che non ci si può sentire al sicuro. Il campionato comincia adesso, però noi abbiamo otto punti di vantaggio»