Raspadori a Sky: «Futuro? Vivo tutto con grande equlibrio, sono fortunato»

Giacomo Raspadori ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match di Nations League tra Germania e Italia:

«Dopo una delusione così grande come quella del Mondiale, reagire non è una cosa facile, penso che si stia ritrovando l’entusiamo, la giusta voglia di ricostruire e ripartire e non vogliamo fermarci qui. C’è tanto da fare e da lavorare vogliamo continuare a far bene»

GIOVANI – «Quando si veste questa maglia predersi delle responsabilità è il minimo, è un sogno che si realizza, le responsabilià ci sono e fanno affrontate con equilibrio e sorriso. Noi vogliamo dimostrare sul campo di essere pronti»

FUTURO – «Io vivo le cose con equilibrio, quando dai il massimo ogni giorno in quello che fai ti senti pronto a qualsiasi cosa, mi ritego molto fortunato per questo »