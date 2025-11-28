Ranking Uefa, l’Italia si avvicina al secondo posto. La distanza con Germania e Inghilterra e i risultati europei

Ranking Uefa, le vittorie in Champions League accorciano la distanza dell’Italia. Terzo posto e vista su Germania e Inghilterra

Il bilancio delle squadre italiane impegnate nelle competizioni europee si è rivelato complessivamente positivo, con un totale di cinque vittorie e solamente due sconfitte. Questo risultato ha un impatto diretto e significativo sul ranking stagionale UEFA, fondamentale per l’Italia. L’ottimo bottino permette alla Serie A di avvicinarsi in modo concreto alle prime due posizioni della classifica, quelle che a fine stagione varranno un cruciale posto aggiuntivo in Champions League per il campionato successivo.

L’Italia vanta un punteggio aggiornato di 9.571 e, cosa ancora più rilevante, tutte le sue sette squadre inizialmente qualificate sono ancora in corsa, mantenendo quindi il 100% di rappresentanza.

Ranking Uefa, l’Italia A Caccia di Germania e Inghilterra: I Punteggi

La performance italiana sta esercitando una forte pressione sulle due nazioni che la precedono in classifica. Al primo posto si trova l’Inghilterra con un punteggio di 10.944 (e 9 squadre ancora in gioco), mentre al secondo posto c’è la Germania con 9.857 (e 7 squadre ancora in gara).

L’Italia, con il suo 9.571, ha un divario sensibilmente ridotto rispetto ai tedeschi, rendendo il sorpasso un obiettivo molto tangibile per le prossime giornate europee. Allo stesso tempo, la Serie A deve guardarsi dal Portogallo, che segue a 9.400, e dalla Polonia (9.375). Il fatto che l’Italia abbia mantenuto tutte le sue formazioni in corsa è un vantaggio strategico decisivo in questa competizione per punti.