Albertini parla così sul momento del Milan. Il suo giudizio sul lavoro di Igli Tare e Massimiliano Allegri

Albertini e l’analisi sul momento del Milan. Poi, sul lavoro di Igli Tare e Massimiliano Allegri, dice questo: le sue parole

Domani sera, alle 20:45, il Milan affronterà la Lazio, ottava in classifica, nella cornice di San Siro per la tredicesima giornata di Serie A. Questa partita rappresenta un’occasione cruciale per i rossoneri. L’obiettivo è duplice: dare continuità al successo fondamentale ottenuto nel Derby di domenica scorsa e, al contempo, esercitare pressione sulle dirette concorrenti in classifica – Roma, Napoli, Inter e Bologna – che scenderanno in campo tra domenica e lunedì.

In vista di questo scontro tra rossoneri e biancocelesti, il doppio ex delle due squadre, Demetrio Albertini, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, edizione Milano, per analizzare il momento attuale del club.

Albertini sul Nuovo Assetto Dirigenziale rossonero

Albertini ha espresso un giudizio estremamente positivo riguardo ai cambiamenti avvenuti nella gestione sportiva del Milan in questa stagione. Secondo l’ex centrocampista, il successo e la stabilità attuali sono il risultato di una scelta manageriale azzeccata e mirata: “È bastato mettere due persone che sanno di calcio nelle caselle di competenza”. Si riferisce in particolare a Max Allegri, che sta gestendo la squadra, ma anche all’inserimento di Igli Tare nel ruolo cruciale di “raccordo fra spogliatoio e società”. Questa nuova architettura dirigenziale, che unisce competenza tecnica e conoscenza dell’ambiente, è vista da Albertini come la chiave di volta del rinnovato equilibrio del Milan.