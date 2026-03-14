Ramazzotti su Leao: «Lavora duro per sconfiggere la pubalgia. Sul ruolo da prima punta…»

Ramazzotti, sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, ha parlato così di Leao, della sua condizioni fisica e il ruolo da prima punta

Il momento di forma di Rafael Leao è finito sotto la lente d’ingrandimento di Andrea Ramazzotti. Il giornalista, sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, ha svelato i retroscena legati ai problemi fisici che hanno rallentato la stella del Milan nelle ultime settimane. Il calo di brillantezza non sarebbe dovuto a una mancanza di impegno, ma alle conseguenze di un infortunio subdolo: «Rafa si allena forte per cancellare gli ultimi segni che la pubalgia ha lasciato sul suo fisico. Non pensate che per lui sia stato un problema di poco conto». Questo fastidio ha condizionato la preparazione quotidiana, impedendogli di esprimersi ai livelli abituali.

Ramazzotti, la nuova vita da centravanti e i consigli di Corradi

Nonostante le difficoltà, Leao ha mostrato una determinazione feroce, intensificando il lavoro personalizzato sia a Milanello che privatamente. Il processo di crescita, tuttavia, non riguarda solo l’aspetto atletico, ma anche quello tattico. Con l’evoluzione del modulo di Massimiliano Allegri, il portoghese si sta adattando a un ruolo più centrale: «Leao comunque non ha mollato, anzi è più determinato che mai: prosegue il lavoro da solo, lontano da Milanello, per rafforzare la muscolatura con esercizi specifici». In questo percorso di adattamento, fondamentale è il supporto di un “maestro” d’eccezione nello staff tecnico.

Oltre alle indicazioni del mister, Leao sta beneficiando dell’esperienza di Bernardo Corradi, collaboratore di Allegri: «Per lui ci sono pure i consigli di Bernardo Corradi, collaboratore del tecnico livornese ed ex numero 9 in doppia cifra come reti in Serie A per cinque stagioni». Mentre Magnanelli si occupa della fase di non possesso e del centrocampo, l’ex ct dell’Under 20 si dedica esclusivamente agli attaccanti. L’obiettivo è chiaro: completare «la trasformazione del portoghese da attaccante esterno a numero nove», affinando i movimenti e la freddezza sottoporta necessari per ricoprire il nuovo ruolo.

QUOTE LAZIO MILAN – Il Milan cerca la vittoria per mantenere viva la corsa scudetto, mentre in casa Lazio le polemiche tra tifosi e società sono sempre al centro della scena.

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