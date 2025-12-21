Ramazzotti parla del mercato del Milan: le parole del giornalista sull’interesse per Disasi

Ramazzotti, su La Gazzetta dello Sport, parla così del mercato del Milan e dell’interesse per Axel Disasi: le sue parole

Con l’avvicinarsi della sessione invernale di calciomercato, il Milan accelera le operazioni per puntellare una rosa che ha mostrato alcune lacune di troppo in questa prima parte di stagione. Il nome caldo delle ultime ore è quello di Axel Disasi, difensore francese attualmente in forza al Chelsea, ma finito ai margini del progetto tecnico dei Blues. Come riportato da Andrea Ramazzotti su La Gazzetta dello Sport, il centrale transalpino è stato proposto agli uomini di via Aldo Rossi, aprendo uno scenario interessante per rinforzare il reparto arretrato a disposizione di Massimiliano Allegri.

La formula dell’operazione sembra essere l’aspetto più incoraggiante: il club londinese potrebbe infatti dare il via libera a un prestito, rendendo l’affare sostenibile per le casse del Milan. Per Massimiliano Allegri, l’innesto di un difensore fisico e di esperienza internazionale come Disasi rappresenterebbe una boccata d’ossigeno necessaria per garantire rotazioni più affidabili e una maggiore solidità nei momenti critici dei match. Il tecnico livornese, da sempre attento alla fase difensiva, avrebbe così quell’alternativa di spessore che è mancata finora per blindare la porta rossonera.

Ramazzotti, Riflessioni tecniche e il via libera di Allegri

Nonostante la fattibilità economica, la decisione finale spetterà proprio all’allenatore. Le riflessioni in corso a Milanello sono di natura puramente tecnica: Allegri dovrà valutare se il profilo di Disasi sia quello ideale per integrarsi rapidamente nei suoi schemi tattici a stagione in corso. Con la necessità di risalire la china e affrontare gli impegni di coppa, il Milan non può permettersi errori di valutazione: il francese cerca riscatto e i rossoneri cercano sicurezza, un binomio che potrebbe concretizzarsi già nei primi giorni di gennaio.